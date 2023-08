ICAO meldet Rückgang des Verkehrs

International Civil Aviation Organization meldet für das Jahr 2009 einen Rekordrückgang des Verkehrs um 3,1 Prozent.

Die Organisation erwartet für das nächstes Jahr eine leichte Verbesserung um 3,3 Prozent und die vollständige Erholung mit 5,5 Prozent Verkehrsanstieg für das Jahr 2011. Der internationale Passagierverkehr wird dieses Jahr um 3,9 Prozent schrumpfen, im Binnenland um 1,8 Prozent. In allen Regionen ausserdem dem Mittleren Osten, wo das Wachstum bei zehn Prozent liegt, ist ein Rückwärtstrend zu vermelden. Weltweit wurde die Kapazität im Jahr 2009 um 3,1 Prozent gekürzt. ICAO sagte, das Ausmass des Einbruchs sei durch die asiatischen und lateinamerikanischen Airlines etwas gedämpft worden, ebenso durch die relativ starke Leistung der LCCs. Im Cargobereich sollen die FTKs in diesem Jahr um 15 Prozent zurückgehen, am stärksten in Nordamerika und Europa.

