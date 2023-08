IATA verkleinert Gewinnprognose

Die internationale Luftfahrtvereinigung IATA schraubt die Gewinnerwartungen wegen der hohen Treibstoffpreise nach unten.

Im 2010 passte die IATA die Gewinnprognose ihrer Mitglieder dreimal kräftig nach oben an, im September rechnete die Luftfahrtvereinigung mit einem Gewinn für das 2010 von rund 9 Milliarden US Dollar und Ende Jahr wurde IATA noch optimistischer und erhöhte die Gewinnaussichten auf mehr als 15 Milliarden US Dollar. für das 2011 rechnete IATA im September 2010 ursprünglich mit 5,3 Milliarden US Dollar und erhöhte diese Erwartung Ende 2010 auf leicht mehr als 9 Milliarden US Dollar. Wegen den stark steigenden Treibstoffpreisen wird diese Prognose nun marginale auf 8,6 Milliarden US Dollar nach unten gesenkt. Ende Dezember rechnete IATA mit Fasspreisen von durchschnittlich 84 Dollar, diese wurden jetzt auf 96 Dollar angehoben.