IATA veröffentlicht solide Septemberzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat September 2015 verglichen mit dem Vorjahresseptember einen weltweiten Nachfrageanstieg von 7,1 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 6,6 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei 80,7 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen erwartungsgemäss bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 9,9 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 12,9 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ging um weitere 2,1 Prozentpunkte auf eher tiefe 75,7 Prozent zurück.

Europa konnte im internationalen Verkehr ebenfalls kräftig zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresseptember um 7,1 Prozent an, während die Kapazitäten um 6,6 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag mit 85,1 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und verbesserte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 0,4 Prozentpunkte.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 4,1 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden ebenfalls um 4,1 Prozent ausgebaut, die durchschnittliche Auslastung verblieb bei soliden 82,4 Prozent.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 7,9 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 8,5 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 80 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 6,8 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 5,9 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 77 Prozent verbessert.

Afrika konnte im September ebenfalls wachsen, hier hat die Nachfrage um 5,2 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 3,5 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 1,2 Prozentpunkte auf immer noch relativ tiefe 71,6 Prozent.