IATA veröffentlicht solide Septemberzahlen

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat September 2014 verglichen mit dem Vorjahresseptember einen weltweiten Nachfrageanstieg von 5,3 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,1 Prozent ausgebaut und die durch

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 15,8 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 14,9 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um 0,6 Prozentpunkte auf 78 Prozent verbessert werden. Europa konnte im internationalen Verkehr nur leicht zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresseptember um 3,9 Prozent an, während die Kapazitäten um 2,6 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag mit 84,7 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 2,1 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 3,8 Prozent ausgebaut, trotz dieser Kapazitätserhöhung erreichte die durchschnittliche Auslastung immer noch solide 82,4 Prozent. In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 4,6 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 4,9 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 79,9 Prozent. Asien und die Pazifikregion konnte mit 4,8 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 7,2 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge ging um 1,7 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent zurück. Afrika konnte im September nur leicht wachsen, hier hat die Nachfrage um 1,8 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 2,6 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich 2,6 Prozentpunkte auf immer noch relativ tiefe 70,5 Prozent.