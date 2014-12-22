IATA veröffentlicht solide Oktoberzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Oktober 2014 verglichen mit dem Vorjahresoktober einen weltweiten Nachfrageanstieg von 5,7 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,5 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei 79,1 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 10,3 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 13,5 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich um 2,1 Prozentpunkte auf 73,5 Prozent verschlechtert.

Europa konnte im internationalen Verkehr ebenfalls zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresoktober um 5,8 Prozent an, während die Kapazitäten um fünf Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag mit 81,9 Prozent weiterhin auf einem soliden guten Niveau.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 1,8 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 3,2 Prozent ausgebaut, trotz dieser Kapazitätserhöhung erreichte die durchschnittliche Auslastung immer noch 80,3 Prozent.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 6,5 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um sechs Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 80,5 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 5,5 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 7,4 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge ging um 1,4 Prozentpunkte auf 74,9 Prozent zurück.

Afrika musste für den Oktober negative Wachstumszahlen bekanntgeben, hier hat die Nachfrage um 1,6 Prozent nachgelassen, während die Kapazitäten um 0,1 Prozent vermindert wurden. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich einen Prozentpunkt auf unbefriedigende 66,8 Prozent.