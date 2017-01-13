IATA veröffentlicht solide Novemberzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat November 2016 verglichen mit dem Vorjahresnovember einen weltweiten Nachfrageanstieg von acht Prozent.

Im Berichtsmonat November haben die IATA Fluggesellschaften dabei ihre Kapazitäten um 6,8 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge konnte um 0,9 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent erhöht werden.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 12,2 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 11,6 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um 0,3 Prozentpunkte auf 68,7 Prozent verbessert werden.

Europa konnte im internationalen Verkehr ebenfalls kräftig zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresnovember um 8,3 Prozent an, während die Kapazitäten um 6,8 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag mit 80,8 Prozent und konnte somit um 1,1 Prozentpunkte verbessert werden.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Luftfahrtmarkt, hier konnte die Nachfrage um 1,5 Prozent gesteigert werden. Die Kapazitäten wurden um 1,2 Prozent ausgebaut. Die durchschnittliche Auslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 78,7 Prozent verbessert.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 7,3 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 2,9 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 3,4 Prozentpunkte auf 82,2 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnten mit 8,3 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 7,1 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 77,4 Prozent verbessert.

Afrika konnte im November ebenfalls kräftig wachsen, hier hat die Nachfrage um 8,2 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 5,1 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf immer noch relativ tiefe 66,3 Prozent.