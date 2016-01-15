IATA veröffentlicht solide Novemberzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat November 2015 verglichen mit dem Vorjahresnovember einen weltweiten Nachfrageanstieg von 5,9 Prozent.

Die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 4,2 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge konnte um 1,3 Prozentpunkte auf 78 Prozent gesteigert werden.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 9,8 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 11,5 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um einen Prozentpunkt auf 69,4 Prozent zurückgegangen.

Europa konnte im internationalen Verkehr nur leicht zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresnovember um 2,2 Prozent an, während die Kapazitäten um 0,1 Prozent abgebaut wurden. Der Sitzladefaktor konnte um 1,7 Prozentpunkte auf 79,5 Prozent verbessert werden.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 2,1 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 0,2 Prozent abgebaut, die Auslastung konnte um 1,8 Prozentpunkte auf 78,4 Prozent verbessert werden.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 10,7 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 10,1 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 7,9 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 5,7 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge konnte um 1,6 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent gesteigert werden.

Afrika konnte im November ebenfalls wachsen, die Nachfrage verbesserte sich um 12,2 Prozent, während die Kapazitäten um 9,8 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 1,5 Prozentpunkte auf 65,1 Prozent.