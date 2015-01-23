IATA veröffentlicht solide Novemberzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat November 2014 verglichen mit dem Vorjahresnovember einen weltweiten Nachfrageanstieg von 5,4 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,9 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei 75,1 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 11,7 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 13,9 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 0,6 Prozentpunkte auf 70,1 Prozent zurückgegangen.

Europa konnte im internationalen Verkehr nur leicht zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresnovember um 5,6 Prozent an, während die Kapazitäten um 4,9 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag mit 77,7 Prozent für diese Jahreszeit auf einem relativ guten Niveau.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um zwei Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 3,1 Prozent ausgebaut, die Auslastung ging um 0,8 Prozent auf 76,8 Prozent zurück.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 4,9 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 5,7 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,6 Prozentpunkte auf 78,8 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 4,9 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 5,6 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge ging um 0,5 Prozentpunkte auf 74,6 Prozent zurück.

Afrika musste für den November als einzige Region ein Negativwachstum bekannt geben, hier ist die Nachfrage um 2,5 Prozent zurück gegangen, während die Kapazitäten um 3,1 Prozent gesenkt wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch sehr tiefe 63,8 Prozent.