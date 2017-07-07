IATA veröffentlicht solide Maizahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Mai 2017 einen weltweiten Nachfrageanstieg von 7,6 Prozent.

Die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten dabei um 5,7 Prozent ausgebaut und die Auslastung der Flüge lag bei 78,5 Prozent und verbesserte sich somit um 1,4 Prozentpunkte.

Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 3,7 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 5,7 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge hat um 2,3 Prozentpunkte auf 77,6 Prozent nachgelassen.

Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder starke Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresmai um 7,5 Prozent an, während die Kapazitäten um 5,2 Prozent erhöht wurden, dadurch konnte der Sitzladefaktor um 1,8 Prozentpunkte auf durchschnittliche 82,8 Prozent verbessert werden.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich beim Luftverkehr der am besten ausgebaute Markt, hier legte die Nachfrage um 4,8 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 4,2 Prozent ausgebaut. Die Auslastung konnte um 0,5 Prozentpunkte auf solide 80,5 Prozent gesteigert werden.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 9,3 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 6,8 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 1,9 Prozentpunkte auf 81,8 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 10,5 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 5,2 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent verbessert.

Afrika kann ebenfalls mit erfreulichen Wachstumszahlen aufwarten, hier hat die Nachfrage um 11,7 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 5,1 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um vier Prozentpunkte auf 67,5 Prozent.