IATA veröffentlicht solide Maizahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Mai 2015 verglichen mit dem Vorjahresmai einen weltweiten Nachfrageanstieg von 7,1 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 6,7 Prozent ausgebaut und die Auslastung der Flüge lag bei 78,4 Prozent und verbesserte sich somit um 0,3 Prozentpunkte.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um vierzehn Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 19,7 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge hat um 3,7 Prozentpunkte auf 74,6 Prozent nachgelassen.

Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder starke Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresmai um 5,9 Prozent an, während die Kapazitäten um 4,1 Prozent erhöht wurden, dadurch konnte der Sitzladefaktor um 1,4 Prozentpunkte auf durchschnittliche 81,6 Prozent verbessert werden.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der stärkste Markt, hier legte die Nachfrage um zwei Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 4,2 Prozent ausgebaut. Die Auslastung ging um 1,7 Prozentpunkte auf immer noch solide 81,1 Prozent zurück.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 7,4 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 6,8 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 80,2 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 9,4 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 6,8 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf 76,0 Prozent verbessert.

Afrika musste wieder Federn lassen, hier hat die Nachfrage um 3,9 Prozent nachgelassen, während die Kapazitäten um 4,9 Prozent vermindert wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,7 Prozentpunkte auf immer noch branchentiefe 64,6 Prozent.