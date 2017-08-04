IATA veröffentlicht solide Junizahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die Mitgliederairlines in der internationalen Luftfahrtorganisation IATA konnten die Juninachfrage verglichen mit dem Vorjahresjuni um 7,5 Prozent steigern.

Das weltweite Angebot wurde dabei um 6,2 Prozent erhöht, während sich die gesamte Auslastung um einen Prozentpunkt auf solide 80,6 Prozent verbesserte.

Asien und die Pazifikregion konnten bei der Nachfrage um 9,1 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 7,9 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um einen Prozentpunkt auf 79,3 Prozent verbessert.

Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 2,5 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 3,1 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flüge ist um weitere 0,4 Prozentpunkte auf vergleichsweise tiefe 68,9 Prozent zurückgegangen. Über die letzten Jahre sind die Airlines aus dem Nahen Osten überdurchschnittlich schnell gewachsen, dieser Trend scheint sich nun abzuschwächen.

Europa kann im internationalen Verkehr erneut starke Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresjuni um 8,8 Prozent an, während die Kapazitäten um 6,5 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor hat sich um 1,8 Prozentpunkte auf durchschnittlich hohe 85,9 Prozent verbessert.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der stärkste Luftverkehrsmarkt, hier legte die Nachfrage um 4,4 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 4,1 Prozent ausgebaut. Die Auslastung konnte um weitere 0,3 Prozentpunkte auf solide 84,5 Prozent erhöht werden.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 9,7 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 9,1 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent.

Afrika kann ebenfalls mit erfreulichen Wachstumszahlen aufwarten, hier hat die Nachfrage um 9,9 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 7,1 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 1,7 Prozentpunkte auf vergleichsweise immer noch tiefe 64,3 Prozent.