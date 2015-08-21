IATA veröffentlicht solide Junizahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Juni 2015 verglichen mit dem Vorjahresjuni einen weltweiten Nachfrageanstieg von 5,3 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um sechs Prozent ausgebaut und die Auslastung der Flüge lag bei 80,4 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 10,5 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 19,5 Prozent ausgebaut. Die Nachfrage konnte mit der sehr hohen Kapazitätserweiterung nicht mithalten, deshalb ist die Auslastung der Flüge auch um 5,7 Prozentpunkte auf 74,3 Prozent zurückgegangen.

Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresjuni um 4,1 Prozent an, während die Kapazitäten um 3,5 Prozent erhöht wurden, dadurch konnte der Sitzladefaktor um 0,4 Prozentpunkte auf durchschnittliche 84,0 Prozent verbessert werden.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der stärkste Markt, hier legte die Nachfrage um 2,7 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 2,8 Prozent ausgebaut. Die Auslastung ging um 0,1 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,9 Prozent zurück.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 5,9 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 5,8 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 6,8 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 5,8 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent verbessert.

Afrika musste wieder schrumpfen, hier hat die Nachfrage um zwei Prozent nachgelassen, während die Kapazitäten um 1,7 Prozent abgebaut wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,2 Prozentpunkte auf unbefriedigende 67,1 Prozent.