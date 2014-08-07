IATA veröffentlicht solide Junizahlen

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Juni 2014 verglichen mit dem Vorjahresjuni einen weltweiten Nachfrageanstieg von 4,7 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um fünf Prozent ausgebaut und die Auslastung der

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 10,8 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 5,9 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um 3,7 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent verbessert werden. Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder starke Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresjuni um 5,6 Prozent an, während die Kapazitäten um 5,3 Prozent erhöht wurden, dadurch konnte der Sitzladefaktor um 0,3 Prozentpunkte auf durchschnittliche 83,8 Prozent verbessert werden. Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der stärkste Markt, hier legte die Nachfrage um 3,1 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 5,9 Prozent ausgebaut. Die Auslastung ging um 2,2 Prozentpunkte auf immer noch solide 85,1 Prozent zurück. In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 7,1 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 5,9 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 3,7 Prozentpunkte auf 82,1 Prozent. Asien und die Pazifikregion konnte mit 4,9 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 6,7 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge ging um 1,3 Prozentpunkte auf 77,9 Prozent zurück. Afrika kann nur schwache Wachstumszahlen vermelden, hier hat die Nachfrage um 2,7 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 3,3 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 3,3 Prozentpunkte auf unbefriedigende 67,3 Prozent.