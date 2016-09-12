IATA veröffentlicht solide Julizahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Juli 2016 einen weltweiten Nachfrageanstieg von 7,1 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,0 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei 83,5 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 13,1 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 15,5 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 1,7 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent zurückgegangen.

Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder starke Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresjuli um 4,1 Prozent an, während die Kapazitäten um 4,7 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag mit 86,7 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Airline Markt, hier legte die Nachfrage um 4,8 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 5,1 Prozent ausgebaut, trotz dieser hohen Kapazitätserhöhung erreichte die durchschnittliche Auslastung immer noch solide 86,1 Prozent.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 7,5 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 4,2 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um 2,6 Prozentpunkte auf 85,3 Prozent gesteigert werden.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 9,8 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 8,6 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge konnte um 0,9 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent verbessert werden.

Afrika fand ebenfalls wieder auf einen soliden Wachstumspfad zurück, hier hat die Nachfrage um 7,4 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 5,9 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung konnte um einen Prozentpunkt auf 72,4 Prozent verbessert werden.