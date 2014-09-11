IATA veröffentlicht solide Julizahlen

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Juli 2014 verglichen mit dem Vorjahresjuli einen weltweiten Nachfrageanstieg von 5,3 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um ebenfalls um 5,3 Prozent ausgebaut und die du

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 9,2 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 8,2 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um 0,7 Prozentpunkte auf 78 Prozent verbessert werden. Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder starke Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresjuni um 5,3 Prozent an, während die Kapazitäten um 5,6 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag mit 85,1 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Markt, hier legte die Nachfrage um 2,9 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 5,6 Prozent ausgebaut, trotz dieser hohen Kapazitätserhöhung erreichte die durchschnittliche Auslastung immer noch solide 85,1 Prozent. In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 6,7 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 6,6 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge blieb mit 82,5 Prozent stabil. Asien und die Pazifikregion konnte mit 5,6 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 6,8 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge ging um 0,9 Prozentpunkte auf 78,9 Prozent zurück. Afrika fand ebenfalls wieder auf einen soliden Wachstumspfad zurück, hier hat die Nachfrage um 4,9 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 4,5 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verharrte weiterhin bei relativ tiefen 70,2 Prozent.