IATA veröffentlicht solide Januarzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Januar 2017 einen weltweiten Nachfrageanstieg von 9,6 Prozent.

Die Fluggesellschaften haben dabei ihre Kapazitäten um acht Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei soliden 80,2 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 13,5 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 11,2 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 79,4 Prozent verbessert.

Europa konnte im internationalen Verkehr ebenfalls kräftig zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresjanuar um 8,4 Prozent an, während die Kapazitäten um sieben Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag bei 79,4 Prozent und verbesserte sich somit um einen Prozentpunkt.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten entwickelte Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 3,4 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 4,1 Prozent ausgebaut, die durchschnittliche Auslastung erreichte solide 80,0 Prozent, das entspricht einem leichten Rückgang von 0,5 Prozentpunkten.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 4,9 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 3,7 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkte auf 83,2 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 14,3 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 11,1 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge konnte um 2,2 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent gesteigert werden.

In Afrika hat der Bedarf um 5,2 Prozent zugenommen, während die Kapazitäten um 3,9 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,9 Prozentpunkt auf relativ tiefe 70,1 Prozent.