IATA veröffentlicht solide Januarzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Januar 2015 verglichen mit dem Vorjahresjanuar einen weltweiten Nachfrageanstieg von 4,6 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,2 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei soliden 77,7 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 11,4 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 13,3 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch gute 79,5 Prozent zurück gegangen.

Europa konnte im internationalen Verkehr ebenfalls kräftig zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresjanuar um fünf Prozent an, während die Kapazitäten um 4,6 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag bei 77,7 Prozent und verbesserte sich somit um 0,3 Prozent.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten entwickelte Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 2,7 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 3,8 Prozent ausgebaut, trotz dieser Kapazitätserhöhung erreichte die durchschnittliche Auslastung immer noch 79,5 Prozent.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 5,6 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 5,1 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 81,2 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 4,7 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 5,8 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge ging um 0,8 Prozentpunkte auf 77,6 Prozent zurück.

In Afrika stagnierte die Nachfrage weiter, hier hat der Bedarf um 0,7 Prozent abgenommen, während die Kapazitäten um 0,7 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um einen Prozentpunkt auf relativ tiefe 68,1 Prozent.