IATA veröffentlicht solide Jahreszahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für das Berichtsjahr 2016 einen weltweiten Nachfrageanstieg von 6,5 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,9 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei soliden 79,7 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 11,2 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 13,5 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 1,6 Prozentpunkte auf 74,7 Prozent zurückgegangen.

Europa konnte im internationalen Verkehr ebenfalls kräftig zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahr um 4,6 Prozent an, während die Kapazitäten um 4,4 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag bei hohen 82,4 Prozent und verbesserte sich somit um 0,2 Prozentpunkte.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten entwickelte Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 3,2 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 3,7 Prozent ausgebaut, die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,5 Prozent.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 3,6 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 1,9 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnten um 9,2 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 8,1 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf 79,7 Prozent verbessert.

In Afrika hat der Bedarf um 6,5 Prozent zugenommen, während die Kapazitäten um 6,3 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf relativ tiefe 68,6 Prozent.