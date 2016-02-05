IATA veröffentlicht solide Jahreszahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für das Berichtsjahr 2015 einen weltweiten Nachfrageanstieg von 6,5 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,9 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei soliden 79,7 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 10,5 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 13,2 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 1,7 Prozentpunkte auf 76,4 Prozent zurückgegangen.

Europa konnte im internationalen Verkehr ebenfalls kräftig zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahr um fünf Prozent an, während die Kapazitäten um 3,8 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag bei hohen 82,6 Prozent und verbesserte sich somit um einen Prozentpunkt.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten entwickelte Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 3,2 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 3,1 Prozent ausgebaut, die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich leicht um 0,1 Prozentpunkte auf solide 81,8 Prozent.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 9,3 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 9,2 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf 80,1 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnten um 8,2 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 7,3 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf 78,2 Prozent verbessert.

In Afrika hat der Bedarf um drei Prozent zugenommen, während die Kapazitäten um 0,9 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf relativ tiefe 68,5 Prozent.