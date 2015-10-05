IATA veröffentlicht solide Augustzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat August 2015 verglichen mit dem Vorjahresaugust einen weltweiten Nachfrageanstieg von 7,1 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,9 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei rekordhohen 84,7 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 13,7 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 13,5 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge konnte um 0,1 Prozent auf 83,7 Prozent verbessert werden.

Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder starke Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresaugust um 5,7 Prozent an, während die Kapazitäten um 4,1 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag mit 88,3 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 4,5 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 3,7 Prozent ausgebaut, die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,6 Prozentpunkte auf hohe 87,2 Prozent.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 6,7 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 7,1 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 82,0 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 7,7 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 5,8 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 1,5 Prozentpunkte auf 82,5 Prozent verbessert.

Afrika fand ebenfalls wieder auf einen soliden Wachstumspfad zurück, hier hat die Nachfrage um 3,6 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 2,9 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich 0,5 Prozentpunkte auf immer noch relativ tiefe 75,2 Prozent.