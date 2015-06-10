IATA veröffentlicht solide Aprilzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat April 2015 verglichen mit dem Vorjahresapril einen weltweiten Nachfrageanstieg von 5,2 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,9 Prozent ausgebaut.

Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 8,2 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 13,3 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 3,6 Prozentpunkte auf 77,2 Prozent zurückgegangen.

Europa ist im internationalen Verkehr unterdurchschnittlich gewachsen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresapril um 3,7 Prozent an, während die Kapazitäten um 4,7 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor hat sich um 0,8 Prozentpunkte auf durchschnittliche 80,7 Prozent verschlechtert.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der stärkste Markt, hier legte die Nachfrage um 0,7 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 4,1 Prozent ausgebaut. Die Auslastung ist um 2,6 Prozentpunkte auf 78,1 Prozent zurückgegangen.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 6,3 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 7,3 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 77,7 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte um neun Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um sechs Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge konnte um 2,2 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent verbessert werden.

Afrika musste Federn lassen, hier hat sich die Nachfrage um 3,2 Prozent abgeschwächt, während die Kapazitäten um fünf Prozent abgebaut wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf immer noch unterdurchschnittliche 67,5 Prozent.