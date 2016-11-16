IATA veröffentlicht Septemberzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat September 2016 einen weltweiten Nachfrageanstieg von 6,9 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 7,2 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei 80,4 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen erwartungsgemäss bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 11,5 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 13,8 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ging um weitere 1,5 Prozentpunkte auf eher tiefe 73,9 Prozent zurück.

Europa konnte im internationalen Verkehr ebenfalls kräftig zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresseptember um 5,2 Prozent an, während die Kapazitäten um 5,7 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag mit 84,8 Prozent weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und verschlechterte sich verglichen mit dem Vorjahresseptember um 0,4 Prozentpunkte.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 3,3 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 4,2 Prozent ausgebaut, die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 0,7 Prozentpunkte auf 81,5 Prozent.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 7,1 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 2,4 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 3,6 Prozentpunkte auf 83,7 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnte mit 8,6 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 7,7 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 0,7 Prozentpunkte auf 77,9 Prozent verbessert.

Afrika konnte im September ebenfalls wachsen, hier hat die Nachfrage um acht Prozent angezogen, während die Kapazitäten ebenfalls um acht Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verblieb bei 72 Prozent.