IATA veröffentlicht Maizahlen

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Mai 2013 verglichen mit dem Vorjahresmai einen weltweiten Nachfrageanstieg von 5,7 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,6 Prozent ausgebaut.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Mittleren Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 11,7 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 12,8 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ging um 0,7 Prozentpunkte auf 73,5 Prozent zurück. Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresmai um 5,6 Prozent an, während die Kapazitäten lediglich um 4,4 Prozent erhöht wurden, dadurch konnte der Sitzladefaktor um 0,9 Prozent auf durchschnittliche 79,1 Prozent verbessert werden. Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der stärkste Markt, hier legte die Nachfrage um 3,0 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 1,7 Prozent ausgebaut. Die Auslastung verbesserte sich um 1,1 Prozent und erreichte solide 83,4 Prozent. In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 7,9 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 8,9 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge ging um 0,7 Prozentpunkte auf 77,4 Prozent zurück. Asien und die Pazifikregion konnte mit 3,7 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 5,5 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge ging um 1,3 Prozentpunkte auf 74,1 Prozent zurück. Afrika kann ebenfalls mit erfreulichen Wachstumszahlen aufwarten, hier hat die Nachfrage um 9,8 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 7,4 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 1,4 Prozentpunkte auf 66,2 Prozent.