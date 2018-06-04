IATA veröffentlicht Aprilzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat April 2018 verglichen mit dem Vorjahresapril einen weltweiten Nachfrageanstieg von 6,2 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 5,9 Prozent ausgebaut.

Europa kann im internationalen Verkehr leichte Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresapril um 3,7 Prozent an, während die Kapazitäten um 4,1 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor ging um 0,3 Prozentpunkte auf immer noch solide 84,1 Prozent zurück.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 3,7 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 4,8 Prozent ausgebaut. Die Auslastung hat sich um 0,9 Prozentpunkte auf immer noch solide 83,3 Prozent verschlechtert.

Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 3,9 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 2,8 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 0,8 Prozentpunkte auf 77,1 Prozent angestiegen.

Asien und die Pazifikregion konnten mit 10,9 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 9,2 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 1,3 Prozentpunkte auf 82,8 Prozent verbessert.

In Lateinamerika hat sich die Nachfrage um 5,5 Prozent verbessert, die Verkehrsleistung wurde um 5,8 Prozent ausgeweitet. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,3 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent.

Afrika konnte nur ganz leicht zulegen, hier hat die Nachfrage um 0,9 Prozent angezogen, während die Kapazitäten ebenfalls um 0,9 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verharrte bei 73,2 Prozent.