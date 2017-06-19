IATA veröffentlicht Aprilzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat April 2017 verglichen mit dem Vorjahresapril einen weltweiten Nachfrageanstieg von 10,7 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 7,1 Prozent ausgebaut.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 9,6 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 9,1 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 1,2 Prozentpunkte auf 76,3 Prozent angestiegen.

Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder starke Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresapril um vierzehn Prozent an, während die Kapazitäten um acht Prozent erhöht wurden, dadurch konnte der Sitzladefaktor um 4,4 Prozentpunkte auf solide 84,6 Prozent verbessert werden.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten ausgebaute Markt, hier legte die Nachfrage um 6,7 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 4,2 Prozent ausgebaut. Die Auslastung hat sich um zwei Prozentpunkte auf solide 84,2 Prozent verbessert.

In Lateinamerika hat sich die Nachfrage um 11,7 Prozent verbessert, die Verkehrsleistung wurde um 6,4 Prozent ausgeweitet. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 3,9 Prozentpunkte auf 81,7 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnten mit 10,7 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 8,1 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 1,9 Prozentpunkte auf 81,1 Prozent verbessert.

Afrika kann ebenfalls mit erfreulichen Wachstumszahlen aufwarten, hier hat die Nachfrage um 15,4 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 5,6 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 6,2 Prozentpunkte auf 73,2 Prozent.