IATA veröffentlicht Aprilzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat April 2016 verglichen mit dem Vorjahresapril einen weltweiten Nachfrageanstieg von 4,6 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 4,9 Prozent ausgebaut.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die grossen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 12,2 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 14,7 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 1,7 Prozentpunkte auf 75,7 Prozent zurückgegenagen.

Europa kann im internationalen Verkehr ebenfalls wieder Wachstumszahlen vermelden. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresapril um 1,9 Prozent an, während die Kapazitäten um 1,8 Prozent erhöht wurden, dadurch konnte der Sitzladefaktor um 0,1 Prozentpunkte auf durchschnittliche 79.8 Prozent verbessert werden.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der stärkste Markt, hier legte die Nachfrage um 1,9 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 2,4 Prozent ausgebaut. Die Auslastung ging um 0,4 Prozentpunkte auf 82,3 Prozent zurück.

In Lateinamerika ging die Nachfrage um 1,2 Prozent zurück, die Verkehrsleistung wurde um 0,7 Prozent zurückgenommen. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnten mit 7,3 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 7,0 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 78,4 Prozent verbessert.

Afrika kann ebenfalls mit erfreulichen Wachstumszahlen aufwarten, hier hat die Nachfrage um 8,6 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 9,5 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 0,5 Prozentpunkte auf unbefriedigende 67,7 Prozent.