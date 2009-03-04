IATA schockiert mit Cargo Prognosen für 2009

ITATA CEO Giovanni Bisigani warnte gestern davor, dass die Nachfrage im Bereich der Luftfracht ins Bodenlose falle.

IATA prognostizierte, dass die Frachteinnahmen der Fluggesellschaften 2009 um 9 Prozent auf USD 54 Milliarden sinken werden, bestenfalls. Der Luftfrachtverkehr wird 2009 um 5 Prozent schrumpfen. Das ist viel, 2008 schrumpfte er um 4 Prozent.

Jetzt müsse reagiert werden, fordert Bisignani. Die Sicherheitsbestimmungen im Frachttransport müssten gelockert und die Frachtabfertigung modernisiert werden. Bisher seien bis zu 30 Papierdokumente nötig, um ein Frachtgut zu verschieben. Das Ziel sei es, bis 2010 64 Prozent weniger Papiere zu brauchen.