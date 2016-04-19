IATA präsentiert Februarzahlen

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die internationale Luftfahrtorganisation IATA meldet für den Monat Februar einen weltweiten Nachfrageanstieg von 8,6 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 9,6 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei 77,8 Prozent.

Am stärksten ist das Verkehrsaufkommen bei den Fluggesellschaften im Nahen Osten gewachsen. Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 11,3 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 16,9 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist verglichen mit dem Februar 2015 um 3,7 Prozentpunkte auf 73 Prozent zurückgegangen.

Europa konnte im internationalen Verkehr ebenfalls kräftig zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahresfebruar um 7,7 Prozent an, während die Kapazitäten um 7,8 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag bei 78,3 Prozent und verschlechterte sich somit um 0,1 Prozent.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten entwickelte Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage gleichwohl um 3,6 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 4,8 Prozent ausgebaut. Die Kapazitätserhöhung konnte vom Markt nicht aufgenommen werden, die durchschnittliche Auslastung lag bei 75,9 Prozent und ging somit um 0,9 Prozentpunkte zurück.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 10,4 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 10,1 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 79,8 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnten mit 11,2 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 10,3 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge konnte um 0,7 Prozentpunkte auf 78,3 Prozent verbessert werden.

In Afrika hat der Bedarf um 12,7 Prozent angezogen, während die Kapazitäten um 13,4 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verschlechterte sich um 0,4 Prozentpunkte auf relativ tiefe 63,7 Prozent.