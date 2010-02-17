IATA meldet Wachstum im Premium Segment

IATA hat im Dezember 2009 den ersten Zuwachs der Premium Passagierzahlen seit Mai 2008 vermerkt.

Im Vergleich zum Dezember 2008 flogen 1,7 Prozent mehr Personen in den Premiumklassen, dies geht aus dem „Premium Verkehrsmonitor“ der IATA hervor, der gestern publiziert worden ist. Doch obwohl die Zahlen sich seit Mai 2009 stetig verbessert hatten, liegen die Dezemberresultate noch um 17 Prozent unter dem Niveau des Frühjahrs 2008. Der allgemeine Rückgang der Nachfrage im Premiumsektor könnte sowohl zyklischer – 2001 und 2003 hatte es ähnliche Einbrüche gegeben – als auch struktureller Natur sein, die starke Abnahme der Yields deutet jedoch darauf hin, dass Zweiteres relevanter war. Es gibt regionale Unterschiede bei der Erholung des Segmentes: auf den Routen im Fernen Osten verbesserten sich die Zahlen im Dezember um 14,5 Prozent, während sie auf den Südatlantischen Routen nur um 7,7 Prozent anstiegen und im Nordatlantischen Streckennetz sogar um 1,1 Prozent zurückgingen.



