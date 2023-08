IATA korrigiert Jahresprognose

Die International Air Transport Association (IATA) hat ihre Prognosen für das Jahr 2010 revidiert. Neu erwartet sie einen kleineren Verlust von US$2,8 Milliarden.

Noch im Dezember hatte sie den Airlines der Welt eine Gesamtverlust von US$5,6 Milliarden vorhergesagt. Da die Erholung seit anfang Jahr jedoch viel stärker als erwartet voranschreitet, hat sie diese Zahl nun nach unten korrigiert. Insbesondere die Regionen Asien Pacific und Südamerika scheinen sich gut zu entwickeln. Die reduzierte Kapazität führt zu besseren Durchschnittspreisen und in der Folge zu besseren Einnahmen. Dennoch fügte IATA an, dass die Nachfrage sich in Nordamerika und Europa nur langsam erhole. Die Organisation senkte auch die Verlusterwartungen für 2009 von ehemals US$ elf Milliarden auf US$9,4 Milliarden.