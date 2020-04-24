IATA Jahreszahlen 2019

Boeing 787 Dreamliner Qatar Airways IATA Airline

Die Airline Organisation IATA meldet für das Berichtsjahr 2019 einen weltweiten Nachfrageanstieg von 4,2 Prozent, die Fluggesellschaften haben ihre Kapazitäten um 3,4 Prozent ausgebaut und die durchschnittliche Auslastung der Flüge lag bei 82,6 Prozent.

Die großen Airlines aus der Golfregion legten bei der Nachfrage um 2,4 Prozent zu, die Kapazitäten wurden um 0,1 Prozent ausgebaut. Die Auslastung der Flugzeuge ist um 1,7 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent angestiegen.

Europa konnte im internationalen Verkehr kräftig zulegen. Die Nachfrage zog verglichen zum Vorjahr um 4,2 Prozent an, während die Kapazitäten um 3,6 Prozent erhöht wurden. Der Sitzladefaktor lag bei hohen 85,2 Prozent und verbesserte sich somit um 0,5 Prozentpunkte.

Nordamerika ist im weltweiten Vergleich der am besten entwickelte Luftfahrtmarkt, hier legte die Nachfrage um 4,1 Prozent zu. Die Kapazitäten wurden um 2,8 Prozent ausgebaut, die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf solide 84,9 Prozent.

In Lateinamerika stieg die Nachfrage um 4,2 Prozent, die Verkehrsleistung wurde um 2,9 Prozent erweitert. Die Auslastung der Flugzeuge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 82,6 Prozent.

Asien und die Pazifikregion konnten um 4,8 Prozent wachsen, die Kapazitäten wurden um 4,5 Prozent erhöht. Die durchschnittliche Auslastung der Flugzeuge hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 81,9 Prozent verbessert.

In Afrika hat der Bedarf weltweit am stärksten zugelegt, die Nachfrage stieg im Berichtsjahr 2019 um 4,9 Prozent, während die Kapazitäten um 4,7 Prozent erhöht wurden. Die durchschnittliche Auslastung verbesserte sich um 0,1 Prozentpunkte auf im internationalen Vergleich relativ tiefe 71,7 Prozent.