IATA Chef malt düsteres Bild
06.03.2009 RK
Giovanni Bisignani befürchtet, dass Boeing und Airbus in diesem Jahr nur die Hälfte der Produktionsrate von 2008 erreichen könnte.Diese Vermutung rührt von den schlechten Passagierzahlen vom Dezember und Januar. Der Februar brachte vielen amerikanischen Fluggesellschaften noch einmal schlechtere Auslastungszahlen als ein Jahr zuvor. Giovanni Bisignani befürchtet, dass der Abwärtstrend anhält und die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten weiter abbauen und Flugzeugbestellungen stornieren müssen. Bei den meisten Airlines reichen die finanziellen Mittel nicht aus, um die neuen Flugzeuge zu finanzieren. Die ganze Situation wird durch die Geldverknappung am Kapitalmarkt zusätzlich erschwert. Aus diesen Gründen rechnet der Chef von IATA mit vielen Stornierungen bei den drei grössten Flugzeughersteller Airbus, Boeing und Embraer. Mit einer raschen Erholung rechnet Bisignani nicht, erste Zeichen für eine Aufhellung sind normalerweise steigende Frachtzahlen und die gingen im Februar um weitere 28 Prozent zurück. Link: IATA