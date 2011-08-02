IAG schliesst Airbus A330-300 Kauf ab

Die Kaufabsichtserklärung wurde zwischen der International Airline Group (IAG) und Airbus bereits anfangs Jahr unterzeichnet, kürzlich wurde die Bestellung finalisiert.

Die acht Airbus A330-300 Langstreckenjets sind für Iberia bestimmt, welche zusammen mit British Airways unter dem Holding Dach der IAG firmiert. Der Kauf enthält zusätzlich Optionen für weitere acht Maschinen dieses Typs. Die Airbus A330-300 werden mit dem CF6-80E1 von General Electric ausgerüstet. Die Maschinen werden ab 2013 ausgeliefert und bis zu sechzehn Airbus A340 bei Iberia ablösen. Iberia betreibt auf den Langstrecken momentan neunzehn Airbus A340-300 und siebzehn Airbus A340-600.