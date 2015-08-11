IAG platziert Grossbestellung bei Airbus
11.08.2015 RK
Die International Airlines Group (IAG) hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten einen Grossauftrag für 31 neue Verkehrsflugzeuge platziert.
Nach Angaben von Airbus hat IAG acht A350-900, drei A330-200 Langstreckenjets und zwanzig A320neo Mittelstreckenverkehrsflugzeuge in den Auftrag gepackt. Nach den aktuellsten Listenpreisen kosten die neuen Verkehrsflugzeuge rund 5,249 Milliarden US Dollar. Die A330-200 und A350-900 sind für Iberia bestimmt und die A320neo dienen als Ersatz für ältere Flugzeuge im Konzern.