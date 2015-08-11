IAG platziert Grossbestellung bei Airbus

Airbus A320neo CFM International LEAP-1A (Foto: Airbus)

Die International Airlines Group (IAG) hat bei dem europäischen Flugzeugproduzenten einen Grossauftrag für 31 neue Verkehrsflugzeuge platziert.

Nach Angaben von Airbus hat IAG acht A350-900, drei A330-200 Langstreckenjets und zwanzig A320neo Mittelstreckenverkehrsflugzeuge in den Auftrag gepackt. Nach den aktuellsten Listenpreisen kosten die neuen Verkehrsflugzeuge rund 5,249 Milliarden US Dollar. Die A330-200 und A350-900 sind für Iberia bestimmt und die A320neo dienen als Ersatz für ältere Flugzeuge im Konzern.