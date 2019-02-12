IAG mit mehr Passagieren

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Januar 2019 insgesamt 7,693 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjanuar entspricht dies einem Wachstum von sieben Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Januar um 7,6 Prozent auf 25,574 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 7,9 Prozent auf 20,104 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,2 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent verbessert. In diesen Zahlen ist auch die Verkehrsleistung von Level enthalten.

Im Cargo Bereich absolvierten die drei Airlines insgesamt 449 Millionen Tonnenkilometer, das waren 4,1 Prozent mehr als im Vorjahresjanuar.

Im vergangenen Jahr konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 112,920 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 7,7 Prozent.