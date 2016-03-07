IAG mit mehr Passagieren

Vueling Airbus A320 (Foto: Airbus)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Februar 2016 6,374 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 25,2 Prozent, rechnet man die neu dazu gekommenen Passagierzahlen von Aer Lingus heraus, konnte IAG gleichwohl noch um 12,9 Prozent zulegen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Februar um 14 Prozent (Pro-forma 7,2 Prozent) auf 20,588 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 15,8 Prozent (Pro-forma 9,5 Prozent) auf 15,945 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 77,4 Prozent verbessert. Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 428 Millionen Tonnenkilometer, das waren 1,4 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.

Im letzten Jahr konnten die Airlines von IAG zusammen 88,333 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einer Zunahme von 14,2 Prozent, rechnet man die Zahlen von Aer Lingus heraus, dann konnte IAG um 9,3 Prozent wachsen.