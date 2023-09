IAG meldet solide Halbjahreszahlen

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

Die vier Fluggesellschaften der International Airlines Group (IAG) konnten im ersten Halbjahr 2023 einen Gewinn von 1,260 Milliarden Euro erwirtschaften, IAG rechnet mit solidem Jahresresultat.

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen und geben die Geschäftszahlen als Ganzes bekannt. Der Umsatz ist im ersten Halbjahr 2023 um 45 Prozent auf 13,583 Milliarden Euro angestiegen, während die Kosten um 26,2 Prozent auf 12,323 Milliarden Euro angestiegen sind. Den Betriebsgewinn gibt IAG mit 1,260 Milliarden Euro an, im ersten Halbjahr 2022 resultierte wegen den Coronanachwirkungen ein Verlust von 417 Millionen Euro. Den Vorsteuergewinn erreichte in den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres 1,037 Milliarden Euro, ein Jahr zuvor resultierte unter dem Strich im ersten Halbjahr ein Verlust von 843 Millionen Euro.

Im ersten Halbjahr 2023 konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 54,307 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einer Zunahme von 35,9 Prozent. Die Nachfrage hat sich um 41,6 Prozent auf 129,585 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde um 30,9 Prozent auf 154,034 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Flugzeuge waren über das ganze Halbjahr 2023 durchschnittlich zu 84,1 Prozent ausgelastet, das waren 6,3 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.

Mit diesen Zahlen können die vier Fluggesellschaften der International Airlines Group zufrieden sein, wir gehen davon aus, dass die Jahreszahlen Ende Jahr noch rund 6 Prozent tiefer liegen als im Rekordjahr 2019 vor der Corona Krise. Die Führungskräfte von IAG rechnen Ende Jahr mit einem Gewinn von mehr als zwei Milliarden Euro.