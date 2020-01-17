IAG meldet mehr Passagiere

British Airways Boeing 787 Dreamliner (Foto: British Airways)

British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level und Vueling (IAG) transportierten im Dezember 2019 insgesamt 8,747 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember ist dies ein Plus von 5,5 Prozent.

Bei den Airlines der International Airlines Group wurde das Angebot an Sitzplatzkilometern im Berichtsmonat Dezember um 6,4 Prozent auf 26,706 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,4 Prozent auf 22,410 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 3,5 Prozentpunkte auf solide 83,9 Prozent verbessert.

Im vergangenen Jahr konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 118,253 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent. Die Nachfrage hat sich über das ganze Jahr 2019 um 5,6 Prozent auf 285,745 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde um vier Prozent auf 337,754 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Flugzeuge waren übers ganze Jahr 2019 durchschnittlich zu 84,6 Prozent ausgelastet, das waren 1,3 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.