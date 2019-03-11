IAG meldet mehr Passagiere

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling und Level sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Februar 2019 insgesamt 7,528 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresfebruar entspricht dies einem Wachstum von 6,1 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Februar um 6,4 Prozent auf 23,176 Milliarden ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,3 Prozent auf 18,455 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,1 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent leicht verschlechtert.

Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 433 Millionen Tonnenkilometer, das waren 1,3 Prozent mehr als im Vorjahresfebruar.