IAG meldet mehr Passagiere

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus, Level und Vueling (IAG) transportierten im Dezember 2018 insgesamt 8,294 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember ist dies ein Plus von 8,1 Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Dezember um 9,4 Prozent auf 26,193 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 8,8 Prozent auf 21,193 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,4 Prozentpunkte auf 80,4 Prozent leicht abgeschwächt.

Im vergangenen Jahr konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 112,920 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 7,7 Prozent. Die Nachfrage hat sich über das ganze Jahr 2018 um 7,1 Prozent auf 270,657 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Das Angebot wurde um 6,1 Prozent auf 324,808 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgeweitet. Die Flugzeuge waren übers ganze Jahr 2018 durchschnittlich zu 83,3 Prozent ausgelastet, das waren 0,7 Prozentpunkte besser als ein Jahr zuvor.