IAG meldet mehr Passagiere

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling (IAG) transportierten im Dezember 2017 insgesamt 7,670 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember ist dies ein Plus von 8,6 Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Dezember um vier Prozent auf 23,949 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,1 Prozent auf 19,358 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,6 Prozentpunkte auf 80,8 Prozent verbessert.

Im laufenden Jahr konnten die International Airlines Group Airlines insgesamt 104,829 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 4,1 Prozent.