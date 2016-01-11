IAG meldet mehr Passagiere

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling (IAG) transportierten im Dezember 2015 6,735 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresdezember ist dies ein Plus von 16,3 Prozent.

Rechnet man die Zahlen von Aer Lingus nicht mit ein, dann konnte die International Airlines Group (IAG) immer noch um fünf Prozent zulegen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Dezember um 12,1 Prozent auf 22,328 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 10,5 Prozent auf 17,553 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 1,1 Prozentpunkte auf 78,6 Prozent verschlechtert.

Im laufenden Jahr konnte IAG 88,333 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, dies entspricht einer Zunahme von 14,2 Prozent, rechnet man die Zahlen von Aer Lingus heraus, dann konnte IAG um 9,3 Prozent wachsen.