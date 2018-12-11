IAG legt kräftig zu

Aer Lingus Airbus A330 (Foto: Aer Lingus)

British Airways, Iberia, Vueling und Aer Lingus (IAG) transportierten im November 2018 8,357 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember ist dies ein Plus von 7,2 Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat November um 6,9 Prozent auf 25,680 Milliarden hochgefahren. Die Nachfrage verbesserte sich um sieben Prozent auf 20,728 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist mit 80,7 Prozent auf Vorjahresniveau geblieben.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte IAG insgesamt 104,626 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 7,7 Prozent.