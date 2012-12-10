IAG klagt gegen Iberia Pilotengewerkschaft

Der Mutterkonzern von Iberia und British Airways hat wegen der Streiks der Iberia Piloten, der vor einem Jahr mehrmals stattgefunden hatte, Klage gegen deren Gewerkschaft SEPLA eingereicht.

Die eingereichte Klage bei einem Gericht in London richte sich laut Aussagen der International Airline Group ausschließlich gegen die Proteste der Piloten gegen die Gründung der Low cost Airline Iberia Express. IAG argumentierte in der Klage, der Ausstand habe europäisches Recht verletzt. Die klagende Partei möchte von der mächtigen Pilotengewerkschaft SEPLA Ersatzzahlungen erwirken.