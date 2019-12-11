IAG gibt solide Novemberzahlen bekannt

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level (IAG) transportierten im November 2019 insgesamt 8,694 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahresnovember ist dies ein Plus von vier Prozent.

Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat November um ein Prozent auf 25,929 Milliarden hochgefahren. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,9 Prozent auf 21,753 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 3,2 Prozentpunkte auf 83,9 Prozent verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte IAG insgesamt 109,506 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 4,7 Prozent.