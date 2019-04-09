IAG Airlines mit mehr Passagieren

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, im März konnten die vier Airlines kräftig zulegen.

Die Airlines in der IAG Gruppe transportierten im März 2019 insgesamt 9,161 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Passagierwachstum von 5,7 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat März um 4,4 Prozent auf 26,673 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 5,1 Prozent auf 22,319 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um 0,6 Prozentpunkte auf solide 83,7 Prozent verbessert.