IAG Airlines mit mehr Passagieren

British Airways, Iberia, Aer Lingus und Vueling sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im März 2016 7,657 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresmärz entspricht dies einem Wachstum von 22 Prozent, rechnet man die neu dazu gekommenen Passagierzahlen von Aer Lingus heraus, konnte IAG gleichwohl noch um 9,4 Prozent zulegen. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat März um 12,5 Prozent (Pro-forma 5,4 Prozent) auf 23,589 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 13,9 Prozent (Pro-forma 6,7 Prozent) auf 18,985 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um einen Prozentpunkt auf 80,5 Prozent verbessert. Im Cargo Bereich transportierten die drei Airlines insgesamt 470 Millionen Tonnenkilometer, das waren 3,1 Prozent weniger als im Vorjahresfebruar.

Im letzten Jahr konnten die Airlines von IAG zusammen 88,333 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einer Zunahme von 14,2 Prozent, rechnet man die Zahlen von Aer Lingus heraus, dann konnte IAG um 9,3 Prozent wachsen.