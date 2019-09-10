IAG Airlines mit mehr Fluggästen

Iberia Airbus A340 (Foto: Airbus)

Neben British Airways, Level, Iberia und Vueling gehört auch Aer Lingus in die International Air Lines Group (IAG). IAG konnte im August 2019 wieder kräftig zulegen.

Die vier Fluggesellschaften transportierten im August zusammen 11,924 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahres August ist dies ein Plus von 4,4 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat August um 4,5 Prozent auf 31,849 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um 6,6 Prozent auf 28,251 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 1,7 Prozentpunkte auf hohe 88,7 Prozent angestiegen.

Die Frachtleistung ist um 6,1 Prozent auf 443 Millionen Tonnenkilometer zurückgegangen.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 79,809 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 5,5 Prozent.