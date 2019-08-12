IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

British Airways, Iberia, Aer Lingus, Vueling und LEVEL sind in der International Airlines Group (IAG) zusammengeschlossen, zusammen transportierten die Airlines im Juli 2019 insgesamt 11,999 Millionen Passagiere.

Verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 4,2 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat Juli um 3,9 Prozent auf 31,565 Milliarden ausgebaut. Die Nachfrage verbesserte sich um 4,9 Prozent auf 28,030 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung hat sich um weitere 0,9 Prozentpunkte auf hohe 88,8 Prozent verbessert.

Im Cargo Bereich absolvierten die drei Airlines insgesamt 465 Millionen Tonnenkilometer, das waren 0,6 Prozent mehr als im Vorjahresjuli.

In den ersten sieben Monaten 2019 konnten die Airlines der IAG insgesamt 67,885 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, das entspricht einem Wachstum von 5,7 Prozent.