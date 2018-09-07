IAG Airlines mit mehr Fluggästen

British Airways Boeing 777-300ER (Foto: BA)

Neben British Airways, Iberia und Vueling gehört auch Aer Lingus in die International Air Lines Group (IAG). IAG konnte im August 2018 wieder zulegen.

Die vier Fluggesellschaften transportierten im August zusammen 11,420 Millionen Passagiere, gegenüber dem Vorjahres August ist dies ein Plus von 7,2 Prozent. Das Angebot an Sitzplatzkilometern wurde im Berichtsmonat August um 6,5 Prozent auf 30,486 Milliarden gesteigert. Die Nachfrage verbesserte sich um sieben Prozent auf 26,511 Milliarden Sitzplatzkilometer. Die Auslastung ist um 0,5 Prozentpunkte auf solide 87,0 Prozent angestiegen.

Die Frachtleistung ist um 0,4 Prozent auf 472 Millionen Tonnenkilometer angestiegen.

In den ersten acht Monaten des laufenden Jahres konnte IAG 75,666 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, dies entspricht einem Wachstum von 7,8 Prozent.